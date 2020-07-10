Москва, , 16:43 — REGNUM Законопроект, разрешающий «горизонтальные» субсидии между муниципалитетами, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Николаем Журалвевым и Сергеем Рябухиным, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Предлагается расширить механизм заимствования и создать правовые основы для предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями аналогичного вида, расположенными на территории одного субъекта РФ.

Механизм предлагается в дополнение к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса РФ, которым установлен порядок предоставления «вертикальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями, и может быть реализован в случае установления необходимых правовых оснований законом региона.

Введение в 2020 году нового механизма осуществления заимствований для муниципальных образований позволит создать предпосылки для использования дополнительных ресурсов в целях решения вопросов органов местного самоуправления в условиях ухудшения экономической ситуации, отмечают сенаторы.