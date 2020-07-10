Тюмень, , 16:42 — REGNUM В Тюменской области, с учётом льготных тарифов, рост квартплаты с 1 июля 2020 года не превысит 4%. Об этом сообщил на брифинге директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков.

Он отметил, что увеличение тарифов на услуги ЖКХ обусловлено инфляционными процессами, а также ремонтными программами и концессионными соглашениями, которые направлены на развитие и реконструкцию инженерных сетей.

Стоимость услуг ЖКХ для стандартной квартиры в Тюмени — семья из трёх человек проживает на площади 54 кв. м — увеличится на 187 рублей в месяц. В других муниципалитетах Тюменской области — примерно на 100 рублей.