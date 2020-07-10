Москва, , 16:41 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по июнь 2020 года составил $28,9 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 июля пресс-служба Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в первой половине текущего года возросло до $28,9 млрд против 23,3 млрд в январе-июне 2019 года», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что ключевую роль в структуре чистого кредитования остального мира сыграло сокращение иностранных обязательств банков. Кроме этого, указывают в ЦБ, на сопоставимом уровне сохранилось «влияние на динамику показателя операций прочих секторов по размещению средств за рубежом».

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