Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM В Ростовской области стоимость бензина с начала 2020 года выросла на 0,8%, при этом высокий рост произошёл в июне, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростовстата.

Так, в июне 2020 года по отношению к декабрю 2019 года стоимость топлива увеличилась на 0,8%, по отношению к маю 2020 года — на 1,2%.

ИА REGNUM напоминает, что в течение недели — с 29 июня по 6 июля — рост цен на бензин был зафиксирован в 55 центрах субъектов РФ. Наибольший рост произошёл в Севастополе — на 1,9%.