Ярославль, 10 июля 2020, 16:34 — REGNUM В Ярославской области с 11 июля разрешена работа в полном объеме всех заведений общественного питания — ресторанов, кафе, баров, столовых, в том числе на фудкортах торговых центров. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с короновирусом.
Третий этап снятия ограничений в регионе пока не наступил. В Ярославской области пока запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и развлекательные заведения.
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