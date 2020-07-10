Ярославль, , 16:34 — REGNUM В Ярославской области с 11 июля разрешена работа в полном объеме всех заведений общественного питания — ресторанов, кафе, баров, столовых, в том числе на фудкортах торговых центров. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с короновирусом.

Ресторан в Ярославле

«При работе заведения общепита должны четко выполнять требования Роспотребнадзора. Мы будем строго за этим следить. На проверку выйдут специалисты департамента АПК и потребительского рынка. Не хотим допустить отката назад. Ужесточим контроль и за соблюдением масочного режима, который продлеваем в регионе до 1 августа», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Третий этап снятия ограничений в регионе пока не наступил. В Ярославской области пока запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и развлекательные заведения.

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