Москва, 10 июля 2020, 16:28 — REGNUM Если в России нет серьёзной экономической необходимости в проведении деноминации, то она выступает скорее раздражающим фактором, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что аргументом для проведения деноминации рубля может послужить рекордный уровень объёма наличных денег в России.
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