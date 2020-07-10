Москва, , 16:28 — REGNUM Если в России нет серьёзной экономической необходимости в проведении деноминации, то она выступает скорее раздражающим фактором, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.

«В прошлые деноминации в 1961 и 1998 годах немного отстригли чёрный «нал», который никоим образом нельзя было предъявить к обмену, — отметил Колганов. — Но я не думаю, что это дало какой-то серьёзный эффект. Если нет большой необходимости в проведении деноминации, то она выступает скорее раздражающим фактором. Зачем все эти хлопоты? Люди начинают нервничать и думать, нет ли в происходящем какого подвоха. Я не думаю, что сейчас наша банковская система захлебывается от невозможности обработки наличных денег. Не слышал я о таком ни разу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что аргументом для проведения деноминации рубля может послужить рекордный уровень объёма наличных денег в России.

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