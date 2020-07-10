Москва, , 16:27 — REGNUM Если бы в России проблема слишком большого количества наличности в обращении имела действительно важное значение, то вместо деноминации можно было бы активнее переходить на безналичные расчёты, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о необходимости проведения в РФ деноминации.

«Если бы эта проблема имела серьёзное экономическое значение, то её радикальным решением было бы оснащение всей торговой сети, в первую очередь розничной, устройствами, позволяющими проводить расчёты при помощи банковских карт или смартфонов, — сказал Колганов. — Вот и всё. И фактически оборот денежной массы свёлся бы к ничтожным величинам. Но в реальных условиях российской экономики, когда у нас есть довольно большая сера зона, мы вряд ли так просто сможем исключить наличный оборот».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России всё больше предпочитают иметь наличные денежные средства на руках, а не хранить их в банках.

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