Москва, 10 июля 2020, 16:27 — REGNUM Если бы в России проблема слишком большого количества наличности в обращении имела действительно важное значение, то вместо деноминации можно было бы активнее переходить на безналичные расчёты, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о необходимости проведения в РФ деноминации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России всё больше предпочитают иметь наличные денежные средства на руках, а не хранить их в банках.
Читайте ранее в этом сюжете: Деноминация в РФ принесёт стране не экономию, а новые расходы – мнение
Читайте развитие сюжета: Не раздражайте людей: в РФ заявили о психологическом вреде деноминации