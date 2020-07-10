Москва, 10 июля 2020, 16:25 — REGNUM Положительных эффектов, которые получит РФ от проведения деноминации, не так уж и много, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя дискуссию о необходимости проведения в России деноминации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что деноминация рубля в размере 1 к 100 сделает российскую валюту более удобной в использовании.
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