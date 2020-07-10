Москва, , 16:25 — REGNUM Положительных эффектов, которые получит РФ от проведения деноминации, не так уж и много, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя дискуссию о необходимости проведения в России деноминации.

«Печатание новой денежной массы для обмена, организация этого обмена — всё это принесет не экономию, а дополнительные расходы, — считает Колганов. — Если говорить о серьёзных экономических последствиях деноминации, то она ни к чему особо не приведёт, кроме расходов на проведение самой деноминации. Может быть, это немного сократит работу банков по обработке наличных купюр, да и только. Ещё может быть незначительное округление цен. В 1961 в СССР проводилась деноминация. Цены немного округлились, в основном мелкие, которые было неудобно дробить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что деноминация рубля в размере 1 к 100 сделает российскую валюту более удобной в использовании.

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