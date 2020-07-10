Москва, , 16:30 — REGNUM Деноминация может спровоцировать негативную реакцию со стороны населения России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, наряду с положительным эффектом в виде удобства в использовании, деноминация несёт в себе определенный вред. Правда, лежит он не в плоскости экономики, а в разрезе социального восприятия этой идеи.

«Деноминация пользу приносит, но есть и вред. Вред в том, что последняя деноминация в России была в 1998 году и совпала с дефолтом и обнищанием. Соответственно, у очень многих людей есть сильная ассоциативная связь, на уровне обыденного сознания люди боятся. Поэтому, на мой взгляд, сейчас деноминация не лучшее решение, потому что она способна спровоцировать лишнюю панику, бегство в доллары. К этой идее можно вернуться, но позже, когда кризис будет закончен, когда экономика вернётся к росту», — сказал Хестанов.

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