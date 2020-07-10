Москва, 10 июля 2020, 16:22 — REGNUM У граждан РФ нет большой проблемы с тем, чтобы расплачиваться наличными деньгами, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею о необходимости проведения в РФ деноминации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что деноминация российской валюты не даст никакого существенного экономического эффекта.
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