Москва, , 16:22 — REGNUM У граждан РФ нет большой проблемы с тем, чтобы расплачиваться наличными деньгами, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею о необходимости проведения в РФ деноминации.

«Номинал наших наличных денег не такой большой, — сказал Колганов. — Ну, пять тысяч рублей. Это не супер большой номинал. Купюр по 100 тыс. рублей или по миллиону у нас в обращении нет. Такой проблемы у нас нет. Сократив номинал наличных денег, мы не сильно уменьшим бумажную массу. Ну, пусть будет на бумажке нарисовано вместо 1000 рублей 10 рублей. Что, разве от этого количество бумажек уменьшится? Немножко. Но будет не такая большая экономия, которая оправдает разработку нового дизайна денег».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что деноминация российской валюты не даст никакого существенного экономического эффекта.

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