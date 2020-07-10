Москва, 10 июля 2020, 16:21 — REGNUM Наличная денежная масса в России не растёт, а постепенно сокращается, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обсуждаемую российским экспертным сообществом идею о необходимости проведения в РФ очередной деноминации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что в РФ можно было бы провести деноминацию из-за резкого роста количества наличных денег.
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