Москва, , 16:21 — REGNUM Наличная денежная масса в России не растёт, а постепенно сокращается, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обсуждаемую российским экспертным сообществом идею о необходимости проведения в РФ очередной деноминации.

«Я считаю, что никакой необходимости в деноминации в России нет, — сказал Колганов. — Конечно, наличный оборот в абсолютном выражении по сравнению с тем, что было когда-то, вырос. Просто потому, что вырос валовый внутренний продукт, вырос оборот торговли и так далее. Но доля наличного оборота у нас не растёт. Она, наоборот, сокращается. Всё больше расчётов производится банковскими картами и безналичными перечислениями. Кроме того, смысл проведения деноминации состоит в том, чтобы уменьшить физическую денежную массу в обращении. Чтобы народу приходилось таскать меньше бумажек. Но мы и так их таскаем немного».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что в РФ можно было бы провести деноминацию из-за резкого роста количества наличных денег.

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