Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Пассажиры общественного транспорта Ростова-на-Дону отдают предпочтение безналичной оплате проезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 10 июля.

Несмотря на сокращение пассажиропотока в период действия режима самоизоляции, среднее количество поездок с использованием безналичной системы оплаты проезда в 2020 году выросло почти втрое — до 3,2 млн поездок. Платежи были совершены с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов с функцией NFC.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону во втором квартале 2020 года пассажиропоток на всех видах общественного транспорта сократился на 88%. За этот период было совершено более 9,3 млн поездок.

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