Москва, , 15:59 — REGNUM На торгах в Европе 10 июля цена на нефть марки Brent снизилась до $41,30 за баррель. Нефтяной рынок по-прежнему находится под давлением из-за снижения фондовых индексов и укрепления американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Что интересно, между Brent и SP500 корреляция составляет 0,89 (за последние 60 дней). Чем больше страх введения новых ограничений из-за роста числа заболевших в США, тем выше корреляция. Вот думаешь нет корреляция между фондовыми и нефтяными рынками, а она в определенные моменты чуть ли не достигает 1.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете по рынку нефти, опубликованном в эту пятницу, внимательно следит за повышением прогноза спроса на нефть в 2020 году, но предупреждает, что распространение COVID-19 представляет риск для прогноза.

Спрос на нефть в 2020 году составит 92,1 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тыс. баррелей в сутки больше, чем в прошлом месяце.

К вечеру 10 июля баррель Brent стоит $41,83. Пока цена торгуется выше $40, покупателям не стоит волноваться.

Если сюрпризов за выходные не будет, то цена по тренду вернется к $42,85. Покупателям стоит переживать, если не устоит уровень $38», — считает эксперт.

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