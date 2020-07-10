Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Государственная программа помощи фермерам в Грузии позволила им, по состоянию на 10 июля, сэкономить на покупке дизельного топлива 3 млн лари (около $980 млн). Об этом агентству Report рассказали в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

В ведомстве рассказали журналистам, что государственной программой воспользовались 90 тыс. аграриев. Они получили скидочные карты на топливо, общий объем которого превышает 25 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Грузии запустило государственную программу поддержки фермеров. Одна из ее мер предусматривает получение аграриями по цене 20 тетри за литр (менее пяти рублей, по курсу) дизтоплива из расчета по 150 литров на гектар.

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