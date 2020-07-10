Самара, , 16:07 — REGNUM Ход реконструкции автотрассы Тольятти — Ягодное оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время своего рабочего визита в Ставропольский район. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, реконструкция данного участка дороги идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отмечается, что закончить работы по строительству перехода планируется в октябре текущего года. После этого рабочие смогут начать строительство железнодорожной ветки. Всего планируется построить более 7 км трассы. При этом закончить работы планируют в 2021 году.

По словам главы Самарской области, данный участок дороги является очень важным, поскольку с ним связаны инвестиционные проекты. Так, от скорости строительства перехода через железнодорожные пути, зависит срок начала прокладки железнодорожной ветки в особую экономическую зону «Тольятти», которая в свою очередь даст возможность реализовывать инвестиционный проект с крупнейшим Магнитогорском металлургическим комбинатом.

Отмечается, что в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области планируется отремонтировать 243,5 км дорог регионального и муниципального значения.

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