Воткинск, Удмуртия, , 15:54 — REGNUM В строящемся парке «Времена года» в Воткинске, который значительно пострадал от недавно прошедшего сильного ливня, систему водоотвода планируется усилить. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии на своей странице в социальных сетях.

«Ливень, который прошёл в Воткинске в выходные, показал, что запроектированные и построенные гидротехнические сооружения парка не готовы к такому огромному потоку воды, который одномоментно рухнул на город. Проект рассчитан на другую воду», — подчеркнули в ведомстве.

Глава министерства Дмитрий Сурнин отметил, что в какой-то степени можно благодарить стихию за выявление слабого места, поскольку работы ещё не закончены и все можно поправить.

«Обсудили вопросы организации жёсткого приёма большой воды через строительство бетонных канав, отсекающих воду конструкций и пескоуловителей», — пояснил Сурнин и добавил, что существующую систему водоотвода оставят в качестве резервной.

Полностью работы планируется завершить в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Удмуртии в социальных сетях опубликовали фотографиями последствий ливня, который почти «смыл» на 90% готовый новый парк имени П. И. Чайковского «Времена года» в Воткинске.

По данным правительства республики, парк «Времена года» спроектирован профессиональной командой архитекторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров. Будущий ландшафт парка определялся при взаимодействии с горожанами «Бюро добрых дел» с весны 2018 года. При строительстве парка в Березовском заливе создана необходимая инженерная инфраструктура отвода и сбора грязевых потоков, а также укреплена береговая полоса, подчеркивали власти. Общая стоимость строительства новой площадки оценивалась в 300 млн рублей.

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