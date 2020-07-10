Токио, , 15:57 — REGNUM Власти Японии могут разрешить въезд на территорию страны представителям бизнес-кругов десяти стран, среди которых Южная Корея и Китай, сообщает Nihon Keizai Shimbun.

Согласно опубликованным данным, переговоры по данному вопросу планируется начать до конца текущего месяца.

Известно, что ранее правительство Японии разрешило въезд на территорию страны представителям Вьетнама, Таиланда, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса въезд в Японию был запрещён для граждан почти 130 стран.

В настоящее время в Японии выявлено более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 900 человек.