Москва, , 15:54 — REGNUM К финалу недели доллар США снова растет и торгуется по 71,10 руб. Никакие бравые комментарии этой недели — ни доллар по 60 рублей к концу года, ни сырье по $150 за баррель в течение пятилетки, — не заслужили рыночного доверия, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Мир отлично понимает, что отскок, связанный с появлением в экономике потребителя, долгое время сидевшего дома, и полноценное восстановление — это разные вещи, а потому не торопится рисковать.

В ближайшее время доллар останется в широком коридоре 70−72 руб. Евро стоит 80,24 руб., умеренно повышается и может завершить сессию в пределах 80,00−80,50 руб.

К вечеру 10 июля цены на нефть идут вниз, оставляя тем самым рубль без поддержки. Баррель нефть марки Brent отступает на 1,3% и торгуется по $41,83 после довольно успешной недели.

С одной стороны, инвесторов очень нервируют новые случаи заболевания коронавирусом в США, и, если это сигналы о второй волне пандемии, значит, о росте спроса на топливо можно пока забыть. С другой, запасы нефти в США тоже растут, и это вполне «медвежий» сигнал.

Именно сейчас и сырьевой, и валютный рынок кажутся очень близкими к своим равновесным значениям», — полагает эксперт.

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