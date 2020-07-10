Тбилиси, , 15:50 — REGNUM В гостиницах Грузии в июле цены на проживание упали вдвое. Об этом говорится в еженедельном отчете исследовательской группы TBC Research, опубликованном 10 июля на сайте организации.

«В июле средняя суточная стоимость гостиниц в регионах сократилась на 50%. В Батуми фиксируются сравнительно небольшие скидки», — говорится в отчете.

В нем также сообщается, что загруженность гостиниц и отелей в Тбилиси за последнюю неделю составила 4%, а в Батуми — 9%. В среднем по регионам гостиницы загружены на 14%, хотя в отдельных случаях этот показатель доходит до 85%.

При этом отмечается незначительный рост безналичных операций в гостиницах. Предполагается, что это происходит за счет увеличения числа местных туристов.

Напомним, в Грузии введенный из-за пандемии коронавируса запрет на внутренний туризм сняли 15 июня. С 1 июля планировалось возобновить международный туризм, но потом решили отложить это до августа.

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