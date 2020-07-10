Лондон, , 15:47 — REGNUM Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о старте производства серийной модели кроссовера DBX. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что DBX станет первым в истории бренда кроссовером. Его поставки дилерам начнутся в августе текущего года.

На торжественном старте присутствовал главный операционный директор Aston Martin Кит Стэнтон.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня и присутствовать при сборке нашего первого кроссовера Aston Martin DBX», — заявил Стэнтон после сборки первого DBX.

Первые кроссоверы британского бренда получат жители Европы уже в этом месяце, а на остальных рынках авто появится в течение третьего квартала нынешнего года.

Пока DBX оснащён мотором V8, однако позже появятся другие версии моторов, включая гибридный двигатель V6 и мощный атмосферный агрегат V12.

Ранее стало известно, что руководство британской автомобильной компании Aston Martin запланировало сократить порядка 500 человек, что составляет около 20% от всех сотрудников автопредприятия.

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