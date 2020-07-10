Москва, , 15:44 — REGNUM Если сказать, что доллар будет стоить 200 рублей, то это процитирует вся российская пресса, а если после обвала нефтяного рынка сказать, что скоро нефть будет по $150 за баррель, то тебя процитирует весь мир, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Газета The Wall Street Journal опубликовала прогноз аналитика хедж-фонда Northern Trace Capital Тревора Вудса о том, что нефть в ближайшие пять лет подорожает до $100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в $150.

Это не выглядит фантастичным, несколько лет назад мы уже видели цены в районе 140 долларов за баррель, правда, ненадолго. С одной стороны, при текущем уровне цен и с учетом необходимости сократить нефтедобычу, инвестиции нефтяников в новые месторождения резко сократятся, что может вызвать дефицит нефти после восстановления спроса на нее. И, кроме того, финансовые власти стран, пострадавших от коронавируса, активно вливают деньги в восстановление экономики, и эти деньги поддержат все рынки, включая нефтяной.

Но это не единственный сценарий, есть и альтернативная точка зрения. Во-первых, нет гарантий, что спрос на нефть восстановится в полном объеме и что дальнейшие темпы его роста будут высокими. Борьба с углеродными выбросами, курс на большее распространение электромобилей и газомоторного топлива, изменение технологий, неизбежно замедлят темпы роста спроса на нефть.

Во-вторых, основные производители нефти готовятся быстро восстановить добычу после того, как восстановится спрос. Нет сложностей с ростом добычи у Саудовской Аравии. Сланцевые проекты США уже после $45 за баррель возвращаются к рентабельности и снова запустят скважины. Россия намерена создать фонд незаконченных скважин, чтобы бурить впрок и иметь возможность быстро вернуть высокие темпы нефтедобычи. Я полагаю, это не позволит нефтяному рынку задрать цены.

В новых «качелях» никто не заинтересован, поскольку после такого роста будет новых спад. Производители уже учтут опыт прежних колебаний нефтяных цен, их согласованные действия и такие механизмы, как соглашение ОПЕК+ помогут сгладить колебания в будущем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики, опрошенные The Wall Street Journal., сделали прогноз, что в ближайшие годы стоимость нефти может достичь $150 за баррель.

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