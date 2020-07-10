Уфа, , 15:46 — REGNUM Перечень земельных участков, подходящих для объектов придорожной инфраструктуры, сформируют в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 июля прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова с предпринимателями, которые работают в сфере придорожного бизнеса. На встрече обсудили актуальные вопросы этой отрасли, а также меры поддержки инициатив по ее развитию.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова, те инвесторы, которые будут готовы вложить в придорожный сервис 50 млн рублей и более, будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов. А в случае создания ими не менее 25 рабочих мест, они смогут претендовать на предоставление земельного участка без проведения торгов.

Отмечается, что помимо этого, инвесторы смогут получить субсидии на возмещение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры до половины стоимости этих расходов, но не свыше 30 млн рублей.

По словам Рустама Муратова, в Башкирии будет сформирован перечень земельных участков под размещение объектов. В настоящее время идет изучение площадок вдоль дорог для того, чтобы впоследствии их подготовить к инвестиционной фазе. Кроме этого, прорабатывается вопрос о преференциях при модернизации существующих придорожных объектов.

Отмечается, что потенциальные площадки будут занесены в земельный банк (перечень) участков. Они будут находиться в госсобственности и иметь все необходимые разрешения и согласования. В случае одобрения проекта Инвестиционный комитет республики сможет без торгов предоставить эту территорию для работы бизнеса. Земельный банк начнут формировать до 1 сентября.

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