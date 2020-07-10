Киев, , 15:30 — REGNUM Объем внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2020 года составил 47,223 млрд долларов, сообщила 10 июля таможенная служба страны.

Источник отмечает, что это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда торговля составила 52,175 млрд долларов.

Экспорт товаров из Украины за первые шесть месяцев 2020 года был на 6% меньше, чем в прошлом году и составил 22,915 млрд долларов, импорт сократился на 12% до 24,308 млрд долларов.

При этом падение торговли с ЕС составило 14%, со странами СНГ — 27%, а с «другими» отмечен рост в 3%.

ИА REGNUM напоминает, что основной страной-партнером Украины по экспортно-импортным операциям является Китай.