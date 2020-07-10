Москва, , 15:16 — REGNUM Прогнозирование долгосрочных тенденций на рынке нефти — задача неблагодарная. Ни один из крутых взлётов и падений котировок нефти последних 20 лет, не был предсказан аналитическим сообществом, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя прогноз роста цен на нефть до $150.

«Риски недофинансирования, о которых пишет WSJ, в первую очередь актуальны для проектов с высокой себестоимостью добычи, таких, как американские сланцевые месторождения. Но технологии добычи не стоят на месте, в том числе и технологии шельфового бурения, и мы можем в ближайшие годы увидеть некие события, аналогичные той же сланцевой революции в США.

Кроме того, надо понимать, что добыча нефти в самой Америке имеет не только экономическое, но и стратегическое и политическое значение, так что средства поддержать своих нефтяников у самой богатой страны мира найдутся, пусть даже экономически эти проекты будут не очень целесообразны.

Пока же с точки зрения технического анализа четко виден долгосрочный нисходящий тренд на рынке нефти, продолжающийся уже 12 лет — каждый следующий хай и каждое следующее дно оказываются ниже предыдущего. Понятно, что и этот тренд когда-нибудь будет сломлен, но пяти лет на это может не хватить.

В краткосрочной перспективе нефть продолжит подъём, но пока не видно оснований для того, чтобы она в течение ближайшего года поднялась выше $80 за баррель.

Спрос остаётся низким, риски новой волны коронавирусных ограничений сохраняются, а участники соглашения ОПЕК+ всё время пытаются превышать выделенные им квоты и скрыть реальные объёмы добычи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы стоимость нефти может достичь $150 за баррель, сделали прогноз аналитики, опрошенные The Wall Street Journal.

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