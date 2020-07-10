Казань, , 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по строительству новой автомагистрали. Мероприятие, в котором также принял участие глава Татарии Рустам Минниханов, провели на площадке особой экономической зоны «Алабуга».

Со слов главы правительства РФ, транспортный коридор Европа — Западный Китай является совместным проектом РФ, Казахстана и Китая. Более двух тыс. км дорог из 8,5 тыс. пройдут по территории России. Реализация этого проекта — важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержку ключевых отраслей экономики.

Мишустин добавил, что «автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России — Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Проект даёт регионам импульс к ускоренному развитию. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году».

Кроме того, на строительство дороги создадут более 30 тыс. рабочих мест и еще свыше 130 тыс. в смежных отраслях (нефтехимия, электроника, транспорт и логистика, автомобилестроение, сфера услуг и другие). Дорога позволит ускорить транзитные перевозки, станет более доступна и удобна к крупным промышленным гигантам.

« С учётом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести её в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объём финансирования составляет более 650 млрд рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали », — подчеркнул Михаил Мишустин.

Необходимо плотно скоординировать все планы для реализации проекта в срок и с максимальной эффективностью, включая органы исполнительной власти, профильных министерств, компаний, которые примут участие в строительстве, резюмировал глава правительства.

Читайте также: В правительстве РФ раскрыли подробности строительства трассы М12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».

Читайте также: В Татарии Михаил Мишустин посетил завод по производству углеродного волокна