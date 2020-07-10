Москва, , 15:43 — REGNUM Деноминация рубля в размере 1 к 100 сделает российскую валюту более удобной в использовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

«На 1 копейку и на 10 копеек купить невозможно ничего почти — в обращении много денег, которые не используются практически, это обременяет. Их инкассация затруднительна, это иррационально. Рационально, чтобы за минимальную единицу национальной валюты какой-то товар можно было бы купить. Иначе непонятно, зачем ее ввели», — сказал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отдельные экономисты выступили с предложение провести деноминацию рубля по курсу 1:100.

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