Лондон, , 15:13 — REGNUM По итогам июня 2020 года британские дилеры продали 145 337 новых автомобилей, что на 35% меньше результата продаж прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

По данным SMMT, основная часть продаж машин в июне — это авто заказанные покупателями до введения карантина. В июне, с ослаблением карантинных мер, клиенты смогли забрать свои автомобили, немного подкорректировав статистику за этот месяц.

В ассоциации также сообщили, что за первые шесть месяцев текущего года в Великобритании были куплены 653 502 машины — почти на 50% меньше, чем год назад.

Напомним, по данным SMMT, в мае текущего года самой продаваемой маркой на авторынке в Британии был Ford.

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