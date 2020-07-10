Калуга, , 18:16 — REGNUM На рынке нефтепродуктов Калужской области оптовые цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 0,45%, а на дизельное топливо — на 1,2%, сообщает 10 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

По данным ведомства, розничные цены на бензин увеличились на 0,34%. На дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает шестое место по бензину автомобильному (44,44 руб./л) и четвёртое место по дизельному топливу (45,94 руб./л).

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