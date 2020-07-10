Бишкек, , 15:05 — REGNUM За время пандемии Киргизия получила $321 млн (22,7 млрд рублей) кредитов и грантов в качестве помощи от международных доноров. Об этом сегодня, 10 июля, на брифинге заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По словам высокопоставленного чиновника, спровоцированный коронавирусом экономический кризис привел к резкому падению доходов бюджета республики — из-за снижения налоговых и таможенных платежей.

При этом заместительглавы правительства отметил, что больше половины полученных от кредиторов и грантодателей денег, а именно $170,8 млн (12,1 млрд рублей), власти Киргизии направили на поддержку бюджета страны, а остальные — на борьбу с коронавирусной инфекцией.