Москва, , 15:09 — REGNUM Деноминация российской валюты не даст никакого существенного экономического эффекта. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

«С экономической точки зрения последствия нулевые. Насколько меняются цены, настолько же меняются зарплаты. Это чисто техническое. В решении есть некий резон — технически удобно использовать банкноты и монеты мелкого номинала», — сказал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельные экономисты выступили с предложение провести деноминацию рубля в России по курсу 1:100.