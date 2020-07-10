Стокгольм, , 15:04 — REGNUM Правительство Швеции, возглавляемое премьер-министром Стефаном Лёвеном, приняло решение о национальной стратегии превращения Швеции в «циркулирующую экономику», которая, как утверждается, представляет собой тренд на «долгосрочную и устойчивую трансформацию общества». Согласно заявлениям правительства, для Швеции «важно стать первым в мире государством всеобщего благосостояния, где не используются полезные ископаемые». Об этом 10 июля сообщила газета Fria Tider.

Социал-демократы и «Зеленые», входящие в настоящее время в коалиционное правительство, при поддержке со стороны Либералов и Центристов всерьез намерены изменить всю шведскую экономику, основываясь, прежде всего, на проблемах климата и окружающей среды. Даже пандемия коронавируса будет использована как толчок для построения «циркулирующей экономики».

«Национальная работа по созданию циркулирующей экономики будет сосредоточена на устойчивом производстве и созданию товаров потребления; устойчивых способах потребления и использовании материалов, продуктов и услуг; нетоксичных и круговых циклах и круговой экономике в качестве движущей силы для бизнеса и других субъектов посредством мер по содействию инновациям и развитию циркулирующих бизнес-моделей», — говорится в сообщении на сайте правительства страны.