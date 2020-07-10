Стокгольм, , 16:38 — REGNUM Несмотря на «стратегию» правительства премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, заключающуюся в отказе ввести на время режим карантина, чтобы остановить распространение коронавируса, экономика страны выглядит не так уж хорошо на фоне соседних стран, если не сказать обратное, — в Швеции наблюдается самый высокий процент банкротств в частном секторе по сравнению с Норвегией и Данией. Об этом 10 июля сообщила газета Fria Tider.

Ни для кого не секрет, что во время пандемии коронавируса Швеции решила пойти своим путем. Соседние же с ней страны решили не рисковать и последовали общему примеру, установив жесткие карантинные ограничения. Наверное, единственным объяснением действия шведских властей является их стремление спасти экономику от локдауна и катастрофического падения.

Однако статистика, предоставленная компанией Bisnode, свидетельствует, что особый «шведский путь» выделяет как самый неудачный по сравнению с соседними странами, если посмотреть на количество спасенных фирм и предприятий, которым до сих пор удавалось пережить экономический кризис, вызванный пандемией.

Так, в первой половине 2020 года число банкротств в Швеции увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Норвегии данный показатель составил чуть менее 2%, а в Дании число обанкротившихся бизнесов и вовсе уменьшилось.