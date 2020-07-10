Казань, , 14:54 — REGNUM В пятницу, 10 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». Председателя правительства сопровождал глава Татарии Рустам Минниханов.

На открытие этой площадки в 2005 году также приезжал Михаил Мишустин, занимавший в то время пост руководителя федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В настоящее время ОЭЗ «Алабуга» — самая успешная на территории России.

Главе правительства РФ рассказали о технологии производства углеродного волокна. Благодаря своим уникальным свойствам углеродное волокно востребовано в авиастроении, судостроении, автомобилестроении, энергетике, строительстве, создании спортивного инвентаря. На специальном стенде премьер-министру показали хоккейную клюшку и лыжные палки, изготовленные из выпускаемого в ОЭЗ «Алабуга» углеволокна.

Далее глава правительства принял участие в совещании о строительстве автодороги Европа — Западный Китай, отдельный участок которой проходит по Татарии.

ИА REGNUM ранее сообщало, первая рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина в Татарию пройдет 9 и 10 июля 2020 года.

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