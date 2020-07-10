Берлин, , 14:49 — REGNUM Компания BMW представит электрокроссовер iX3 14 июля 2020 года в режиме онлайн. Об этом 10 июля сообщает Autonews.

От бензиновой версии новинка отличается дизайном. Электрокроссовер будет на 38 мм длиннее и на 7 мм выше базового варианта. Кроме того, колёсные диски электрокара будут больше — их диаметр составит 19 дюймов. За доплату покупатели смогут приобрести комплект 20-дюймовых колёс.

В движение авто будет приводить 286-мощный электрический мотор, расположенный на задней оси. Силовой агрегат подключен к аккумулятору емкостью 74 кВт-ч. Запас хода электромобиля на одном заряде составит 440 км.

Ранее стало известно, что BMW планирует начать в КНР на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive сборку электрического кроссовера BMW iX3.

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