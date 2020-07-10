Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Курс китайской валюты становится все более важным индикатором состояния мировой экономики, что отражает надежды на опережающие темпы восстановления экономики КНР. Об этом сообщает газета Bloomberg.

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Показатели мирового финансового рынка, такие как курс единой европейской валюты и доходности на рынке облигаций, все более тесно коррелируют с динамикой курса юаня.

В то время как курс американской валюты продолжает снижаться последние четыре месяца, курс китайской валюты достиг своего лучшего значения с октября 2019 года.

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Издание отмечает, что существенно выросла зависимость цен на сырьевые товары от колебаний китайской валюты. Bloomberg Commodity Index в настоящее время имеет наибольшее значение бета-коэффициента по отношению к юаню с 2011 года. Прирост китайской валюты на один процент означает рост цен на сырьевые товары почти на 1,3%.

Разрыв доходности между США и Китаем является самым большим за всю историю наблюдений, подчеркивает издание.