Москва, , 14:44 — REGNUM Существующая схема господдержки ипотечного кредитования действительно становится менее выгодной для банков при снижении ключевой ставки, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Ассоциации банков России попросили у Минфина РФ увеличить размер компенсаций от государства при одобрении кредитов под 6,5%. Якобы после снижения ключевой ставки до 4,5% сократилось и возмещение со стороны государства, а банки столкнулись с ситуацией, когда ипотечные кредиты стало невыгодно выдавать даже при субсидировании ставки.

«Возмещение банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам привязано к ключевой ставке и равно разнице между ключевой ставкой, увеличенной на 3 п.п. и 6,5%. Таким образом, когда ключевая ставка равнялась 5,5%, банки могли рассчитывать на возмещение 2 п.п. по ипотечным кредитам, а после снижения ключевой ставки до 4,5% потенциальный размер компенсации снижается до 1 п.п. А при вероятном в ближайшее время дальнейшем снижении ключевой ставки возмещение снизится ещё больше, — сказал Хромов. — При этом большинство инструментов фондирования банков не имеет такой же строгой привязки к ключевой ставке. И таким образом существующая схема господдержки ипотечного кредитования действительно становится менее выгодной для банков при снижении ключевой ставки».

Общая сумма кредитов, как подчеркнул Хромов, по которым будет осуществляться возмещение доходов в рамках текущей программы, ограничена 740 млрд рублей — это примерно одна четверть от ежегодно выдаваемых жилищных кредитов.

«Судя по резкому снижению средней ставки по жилищным кредитам, а в мае она сократилась более чем на 1 п.п. по сравнению с мартом, банки стали активно выдавать эти кредиты, тем самым избежав сильного сокращения рынка жилищного кредитования. В мае 2020 г. жилищных кредитов было выдано на 4,4% больше, чем в мае 2019 г., а годовой темп выдачи замедлился лишь на 1,4%. Следовательно, ответ на вопрос, насколько Минфин должен прислушаться к банковским лоббистам, зависит от планов по поддержке рынка жилья, — сказал Хромов. — Однако при этом не надо забывать о том, что средний срок выдачи жилищного кредита сейчас составляет 18 лет. И когда ключевая ставка поднимется до прежних уровней, банковское лобби вряд ли будет просить снизить размер компенсации до первоначального уровня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ассоциации просят продлить срок действия госпрограммы льготной ипотеки до конца года вместо действующего сейчас дедлайна 1 ноября 2020 года.

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