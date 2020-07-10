Венеция, Италия, , 14:28 — REGNUM Комплекс защитных сооружений Венеции будет достроен осенью-зимой 2020 года, заявил журналистам в пятницу, 10 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В пятницу Конте посещает Венецию с рабочим визитом, чтобы проверить ход работ по строительству дамбы.

Проектировать венецианскую дамбу начали в 2003 году. За 17 лет на подготовку и строительство было потрачено, по разным данным, от 5,5 до 7 млрд евро. До начала эпидемии власти обещали достроить комплекс защитных сооружений к лету 2020 года.

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