Барнаул, , 14:26 — REGNUM С 10 июля в Алтайском крае введён режим ЧС в связи с засухой. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, соответствующее постановление подписал 10 июля губернатор региона Виктор Томенко.

Согласно постановлению, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён в границах 59 муниципальных районов и двух городских округов.

Краевому минсельхозу поручено подготовить и направить в Минсельхоз России обосновывающие документы для проведения оценки ущерба. Кроме того, будет подготовлено обращение в правительство РФ о возмещении хозяйствам части связанных с гибелью урожая затрат.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля решение о введении режима ЧС было одобрено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Алтайского края. По предварительным данным, ущерб по прямым понесённым затратам превышает 0,5 млрд рублей.

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