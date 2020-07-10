Чебоксары, , 14:20 — REGNUM Новочебоксарск станет территорией опережающего экономического развития (ТОСЭР). Об этом заявил врио главы Чувашии Олег Николаев на своей странице в «Инстаграмме» по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Николаев отметил, что «принципиально договорились» о присвоении Новочебоксарску статуса ТОСЭР, что ранее было предусмотрено в индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии. В настоящее время есть пять «потенциальных резидентов», «ещё 12 организаций заинтересовались перспективами работы» в Новочебоксарске.

«Ожидаемый объем инвестиций составит около 10 млрд рублей. Откроются больше 1000 новых рабочих мест, вырастут зарплаты и уровень жизни всего города», — уверен врио главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года моногород Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»).

Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей. В рамках программы запланировано, в частности, создание различных индустриальных и аграрных парков.

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