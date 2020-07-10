Москва, , 14:18 — REGNUM Участок «Нового шелкового пути» на территории России от Москвы в юго-восточном направлении поможет ликвидировать транспортную перегрузку, которая наблюдается на данном маршруте в настоящее время. Об этом 10 июля заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин на телеканале «Россия 24».

«Треть её протяжённости, существующей дороги, приходится на города и населённые пункты. Людям это, конечно, очень неудобно. Аварийность на этой дороге высока — на 100 км трассы она в три раза уже чем в (дороги) федеральной сети», — заявил Блинкин.

«А с точки зрения экономики перевозок — с маленькими скоростями, заторами и так далее», — подчеркнул он.

Отметим, что в настоящее время некоторые участки российской части «Нового шелкового пути» уже построены — например, М1 от Москвы до Петербурга, и Центральная кольцевая автодорога Московской области.

Маршрут от Москвы на юго-восток активно обсуждался в 2019 году — первый вариант трассы разработал Автодор, «Европа Западный Китай». Альтернативный путь под названием «Меридиан» предложила частная структура «Русская холдинговая компания».