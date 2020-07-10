Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Жатва в Ростовской области приближается к экватору. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 10 июля.

«На Дону предстоит убрать 3,2 млн га зерновых. В Ростовской области страда подходит к экватору — обмолочено почти 49% площадей. Почти 90% нового урожая — высококачественное продовольственное зерно третьего-четвёртого класса», — отметил глава региона.

Сбор урожая продолжается на всей территории Ростовской области. К жатве подключились почти около 11 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 12 тыс. грузовых автомобилей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Ростовская область может собрать 10 млн тонн зерна.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область собрала почти 3 млн тонн зерна