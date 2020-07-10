Москва, , 14:14 — REGNUM В сложившейся ситуации прогноз цены на нефть в $150 за баррель уже этой осенью кажется слишком завышенной, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя прогноз роста цен на нефть.

«Если принять во внимание, что второй волны пандемии коронавируса не будет, то за последние полгода многие компании и даже государственные организации смогли перестроить свою работу, включая возможность дистанционных операций.

В связи с этим количество офисов будет снижаться, значит работники смогут экономить на транспортных расходах, а это снижение объемов потребления бензина. И это не уровень одной страны, а мировая тенденция.

Более того, важно учитывать и новые тенденции в общем потреблении населения, поэтому говорить о такой высокой цене на нефть говорить преждевременно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики, опрошенные The Wall Street Journal., сделали прогноз, что в ближайшие годы стоимость нефти может достичь $150 за баррель.

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