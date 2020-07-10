Чебоксары, 10 июля 2020, 14:11 — REGNUM Проектная документация лыжероллерной трассы в Чебоксарах получили отрицательное заключение государственной экспертизы и отправлена на доработку. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» врио главы Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос о том, когда будут достроены биатлонный центр и лыжная трасса.
Отметим, что из года в год поднимается вопрос завершения строительства биатлонного центра. В июне министр спорта республики Василий Петров на сессии Госсовета констатировал, что «вопрос очень скандальный, судебные процессы».
Напомним, региональный центр олимпийской подготовки по биатлону строится с 2013 года на базе спортивной школы олимпийского резерва №2, которая специализируется на развитии зимних видов спорта — лыжных гонок, биатлона, фристайла и конькобежного спорта. Построены трёхэтажное административно-бытовое здание, трансформаторная подстанция, котельная, насосная станция, сети водоснабжения и водоотведения, ограждение стрельбища. С 2017 года строительство «заморожено» из-за банкротства генерального подрядчика. В министерстве спорта Чувашии отмечали, что «осталось достроить лыжероллерную трассу и на всей ее протяженности (почти 4 км) оборудовать освещение и видеонаблюдение».