Москва, , 14:11 — REGNUM Развитие скоростных автомобильных дорог в рамках международных транзитных путей положительно отразится на экономических связях между регионами европейской части России и Уралом и Южной Сибирью. Об этом 10 июля заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой на телеканале «Россия 24».

«В России существует достаточно большой дефицит провозных возможностей по скоростным автомобильным дорогам, и главное, что мы сможем решить за счёт такого строительства — это обеспечить более надёжную связь европейской части России с Уралом и с Южной Сибирью», — заявил Косой.

Отметим, что российский участок «Нового шёлкового пути» должны построить до конца 2024 года — такую задачу ранее поставил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.