Москва, , 14:08 — REGNUM Нефтяные ценовые циклы регулярно набирают пиковые значения после просадки до минимальных значений, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя прогноз роста цен на нефть до $150.

«Однако надо понимать, что он длится примерно 10 лет и в итоге средняя цена за это время плавает в интервале $45−60 за баррель.

Нефтяные цены сейчас под давлением спада потребления и больших запасов, но это одновременно заставляет компании сокращать разработку новых месторождений и возникают опасения дефицита нефти.

Это обычно является основным драйвером роста цен. Пока Россия в низшей точке и будем в ней ещё полгода минимум.

Достигнуть ценам уровня $150 — это реальная цифра, но через два-три года», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы стоимость нефти может достичь $150 за баррель. Такие прогнозы делают аналитики, опрошенные The Wall Street Journal.

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