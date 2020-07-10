Киев, , 14:08 — REGNUM На Украине с начала года зафиксирована инфляция на уровне 1,7% в годовом выражении, что «абсолютно нехорошо для экономики страны».

Об этом заявил 10 июля в эфире одного из телеканалов страны министр экономики Игорь Петрашко.

Министр напомнил, что в госбюджет Украины на этот год заложена инфляция в районе 10%, а также подчеркнул, что столь маленькая инфляция, как сейчас, вкупе с падением ВВП приравнивается к рецессии.

«То есть, на данный момент страна фактически пребывает в рецессии», — заявил Петрашко.

Отдельно чиновник подчеркнул, что уровень инфляция — это сфера интересов Нацбанка Украины, а не правительства, и добавил, что инфляция может регулироваться только монетарными методами.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным минэкономики, обнародованным накануне, сокращение объемов ВВП Украины составило 5,9% в январе-мае 2020 г. Это уже больше, чем ожидало правительство по итогам года — госбюджет Украины заложено падение на 4,9%.