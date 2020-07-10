Москва, , 14:06 — REGNUM По итогам января-мая 2020 года в России было собрано 43,6 тыс. грузовых автомобилей (в том числе и грузовики категории N1), что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитической компании «АСМ-холдинг».

При этом число отечественных грузовых машин, сошедших с конвейера за январь-май текущего года, снизилось на 20,7%, до 35,6 тыс. единиц.

Локомотивом в отрасли стали грузовики: «КАМАЗ» (+9,5%), АЗ «УРАЛ» (+4,4%), «Бецема» (+20,7%), «Чайка-НН» (+2,2%).

Что же касается грузовиков иностранных брендов, то их производство в России снизилось на 25,6%, до 8 тыс. экземпляров. При этом рост производства в отчётный период наблюдался у компаний «Форд Соллерс Елабуга» (+13,9%), ГК «Автотор» (+3,2%) и «Ивеко АМТ"(+27,5%).

Напомним, по итогам мая 2020 года самым продаваемым новым грузовиком среди иностранных марок в России стал Mercedes-Benz Actros. Всего за отчётный период российские автодилеры продали 162 единицы Actros — на 41% меньше, чем год назад.

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