Пекин, , 14:07 — REGNUM Импорт в Китай мясной продукции 23 зарубежных предприятий приостановлен после вспышек на этих предприятиях коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 10 июля Главное таможенное управление КНР.

Ограничения коснулись мясоперерабатывающих предприятий из Германии, США, Бразилии, Великобритании и других стран. При этом десять предприятий перестали поставлять продукцию по просьбе китайской стороны, а некотрые приняли такое решение сами.

Ранее Китай временно отказался от мясной продукции американской корпорации Tyson. Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы среди её сотрудников.

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