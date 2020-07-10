Москва, , 13:57 — REGNUM Вчера, 9 июля, для нефти был «стрессовый» день. Была опубликована негативная новость китайским агенством «Caixin» — в Китае уже негде хранить нефть — нефтехранилища забиты под завязку, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

«С начала года в Китае запасы выросли на 24% (до 33,4 млн тонн). Технически, Китай не может скупать нефть, и чуть ли не готов продавать.

Данная новость и дальше будет оказывать влияние — все-таки Китай остаётся одним из самых крупных импортеров нефти. Спрос на нефть может неслабо сократиться.

Это значит, нефтяным котировкам в ближайшее время дорога только вниз, к значению $38 за баррель марки Brent (сентябрьский фьючерс), и к значению $35 за баррель WTI (августовский фьючерс).

Сегодня, 10 июня, нефть продолжила вчерашнее падение. Сказывается ещё один фактор — количество заражённых коронавирусом в США и других странах растёт. Это так же снижает потенциальный спрос на чёрное золото, и котировки словно магнитом притягиваются вниз.

Накладывается ещё один фактор — последний день недели. Учитывая, что накануне подул ветер негатива из Поднебесной и на табло не уменьшаются цифры заражённых, думаю, что сегодня распродажа чёрного золота продолжится

Скорее всего, нефть марки Brent (сентябрьский фьючерс) на лондонской бирже подойдёт к психологической отметке в $40 за баррель. Ведь инвесторы — народ пугливый и лишний раз перестраховываются, избавляясь от активов», — считает эксперт.

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