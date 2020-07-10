Москва, , 13:56 — REGNUM Сокращение объема инвестиций в основной капитал в России по итогам 2020 года может превысить показатели кризиса 2008 года. Прогноз инвестиционной активности дали эксперты Института экономики РАН в журнале «Вестник Института экономики РАН» № 3.

Отмечается, что во второй половине 2020 года снижение динамики инвестиций сохранится. Этому способствует спад в сфере добычи нефти и газа и в обрабатывающем производстве.

В частности, по итогам 2019 года доля инвестиций в основной капитал в этих отраслях составила 49,2%. Поэтому объем инвестиций в будущем будет зависеть от восстановления этих отраслей и роста спроса.

В 2019 году более 57% инвестиций выделено из собственных средств компаний, которые оказались наиболее чувствительны к кризису.

«Совокупное воздействие финансовых ограничений на снижение объемов инвестиций в течение 2020 г. оценивается нами в 10%», —отметили в Институте экономики РАН.

Напомним, по итогам кризисного 2009 года объем инвестиций в России сократился на 9,2% по сравнению с 2008 годом.

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